В столкновении ВАЗа и Датсуна под Курском пострадал 2-летний ребёнок

Авария произошла в Судже на улице Ленина

В Судже в ДТП пострадал 2-летний ребёнок.15 сентября в начале второго часа дня возле д.№5 по ул. Ленина столкнулись ВАЗ-21150, за рулём которого был 26-летний водитель и «Датсун ОН-ДО», под управлением 35-летнего водителя. Иномарка ехала впереди в попутном направлении.Как сообщили в ГИБДД, в этой аварии пострадали пассажиры ВАЗа - 23-летний парень и 2-летний малыш. Их с ранениями различной степени тяжести доставили в суджанскую райбольницу.