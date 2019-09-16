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В столкновении ВАЗа и Датсуна под Курском пострадал 2-летний ребёнок

Авария произошла в Судже на улице Ленина

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В Судже в ДТП пострадал 2-летний ребёнок. 
15 сентября в начале второго часа дня возле д.№5 по ул. Ленина столкнулись ВАЗ-21150, за рулём которого был 26-летний водитель и «Датсун ОН-ДО», под управлением 35-летнего водителя. Иномарка ехала впереди в попутном направлении. 

Как сообщили в ГИБДД, в этой аварии пострадали пассажиры ВАЗа - 23-летний парень и 2-летний малыш. Их с ранениями различной степени тяжести доставили в суджанскую райбольницу.
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