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Лента новостей / В регионе

2020-й год в Курской области объявлен Годом здоровья

В регионе будут развивать медицину, особенно сельскую, уделят внимание качеству продуктов и спорту
2020-й год в Курской области объявлен Годом здоровья

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Ещё одно важное заявление, которое сделал Роман Старовойт сегодня вступая в должность губернатора - 
2020-й в Курской области объявлен Годом здоровья. Власти поставили важную цель - оздоровить курян. 

"Совершить прорыв вперед могут только здоровые люди", - отметил губернатор.

В регионе будут развивать медицину, особенно сельскую. Профессиональных медиков хотят привлечь жильём и достойной зарплатой. 
Также уделят внимание качеству продуктов и спорту, воспитанию у молодёжи нетерпимости к вредным привычкам, в первую очередь к наркотикам, подчеркнул глава региона. 

В ближайшее время региональную стратегию развития здравоохранения представят общественности и специалистам.
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