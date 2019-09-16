2020-й год в Курской области объявлен Годом здоровья

В регионе будут развивать медицину, особенно сельскую, уделят внимание качеству продуктов и спорту

Ещё одно важное заявление, которое сделал Роман Старовойт сегодня вступая в должность губернатора -2020-й в Курской области объявлен Годом здоровья. Власти поставили важную цель - оздоровить курян."Совершить прорыв вперед могут только здоровые люди", - отметил губернатор.В регионе будут развивать медицину, особенно сельскую. Профессиональных медиков хотят привлечь жильём и достойной зарплатой.Также уделят внимание качеству продуктов и спорту, воспитанию у молодёжи нетерпимости к вредным привычкам, в первую очередь к наркотикам, подчеркнул глава региона.В ближайшее время региональную стратегию развития здравоохранения представят общественности и специалистам.