2020-й год в Курской области объявлен Годом здоровья
В регионе будут развивать медицину, особенно сельскую, уделят внимание качеству продуктов и спорту
2020-й в Курской области объявлен Годом здоровья. Власти поставили важную цель - оздоровить курян.
"Совершить прорыв вперед могут только здоровые люди", - отметил губернатор.
В регионе будут развивать медицину, особенно сельскую. Профессиональных медиков хотят привлечь жильём и достойной зарплатой.
Также уделят внимание качеству продуктов и спорту, воспитанию у молодёжи нетерпимости к вредным привычкам, в первую очередь к наркотикам, подчеркнул глава региона.
В ближайшее время региональную стратегию развития здравоохранения представят общественности и специалистам.