В Курске за месяц украли 73 люка

Чтобы бороться с воришками люков сетевые организации устанавливают новые люки из полимерных материалов

В Курске участились случаи краж люков смотровых колодцев. Только с 15 августа по 12 сентября украдено 73 люка.Колодцы инженерных коммуникаций принадлежат предприятиям, осуществляющим поставку коммунальных ресурсов: МУП «Курскводоканал», филиалу ПАО «Квадра» - «Курская генерация», ПАО «Ростелеком», АО «Газпром газораспределение Курск». Помимо этих организаций, колодцы могут принадлежать и прочим хозяйствующим субъектам, действующим на территории города, и частным лицам, отметили в горадминистрации.По всем фактам краж собственники обращаются в полицию.Чтобы бороться с воришками люков сетевые организации устанавливают новые люки из полимерных материалов.В мэрии просят курян, ставших свидетелями воровства или приёма-сдачи в скупку крышек и колец смотровых колодцев, сообщать об этом по телефонам 02 или 112.