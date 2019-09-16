В Курске за месяц украли 73 люка
Чтобы бороться с воришками люков сетевые организации устанавливают новые люки из полимерных материалов
Колодцы инженерных коммуникаций принадлежат предприятиям, осуществляющим поставку коммунальных ресурсов: МУП «Курскводоканал», филиалу ПАО «Квадра» - «Курская генерация», ПАО «Ростелеком», АО «Газпром газораспределение Курск». Помимо этих организаций, колодцы могут принадлежать и прочим хозяйствующим субъектам, действующим на территории города, и частным лицам, отметили в горадминистрации.
По всем фактам краж собственники обращаются в полицию.
Чтобы бороться с воришками люков сетевые организации устанавливают новые люки из полимерных материалов.
В мэрии просят курян, ставших свидетелями воровства или приёма-сдачи в скупку крышек и колец смотровых колодцев, сообщать об этом по телефонам 02 или 112.