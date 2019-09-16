Новый концертный сезон анонсировали в Курской государственной филармонии

ТАКТ".Концертом анонсировала открытие предъюбилейного 84-го сезона Курская государственная филармония. Слушателей знакомят лишь с частью того, что ох ожидает с 1-го октября. Именно тогда, в Международный день музыки, стартует череда концертов. Начнется все с произведений Бетховена и Антонина Дворжака. Абонементов, в каждом из которых по три музыкальных мероприятия, в грядущем сезоне будет больше. Об этом сообщает телеканал "
Елена Спасская, заместитель директора Курской государственной филармонии: «Мы рассказываем о наших абонементах, их будет на этот раз 26. В прошлом сезоне их было 21. Мы наращиваем свои темпы. Это будут традиционно абонементы самой разной направленности. В этом сезоне будет много новинок. Например, абонемент посвященный 180-летию Петра Ильича Чайковского».
Концертный сезон будет интересен как взрослым, так и подрастающему поколению - отмечают в филармонии. Там намерены продолжить успешное начинание, связанное с экспериментальным творчеством.
Елена Спасская, заместитель директора Курской государственной филармонии: «Мы собираемся расширять нашу аудиторию за счет привлечения молодежи. Поэтому, со сменой нашей жизни, с переменами, с новым ветром, мы хотим попробовать много нового. В этом зале, совсем недавно звучала рок-музыка. И это проходило в рамках филармонических концертов. Будут еще подобные проекты».
Один из концертных абонементов называется «Музыка слова». Артисты филармонии намерены представить публике свои творческие разработки, посвященные известнейшим русским поэтам и литераторам.
Алина Воронюк, мастер художественного слова Курской государственной филармонии: «Это будут литературные спектакли. Один из первых состоится в ноябре - спектакль про Михаила Юрьевича Лермонтова. О нем нет ни одного спектакля и нет ни одной пьесы. Материал мы подбираем сами, сами пишем».
В ходе нового сезона будет отмечать свой 25-летний юбилей ансамбль «Русская мозаика». Его участники отмечают - годы сплотили, а совместное творчество помогает пережить любые неурядицы.
Юрий Ткачев, заслуженный артист России, солист Курской государственной филармонии: «Это как семья, как нормальная семья. А еще мы точно знаем, что если у кого-то не очень хорошее настроение, то во время концерта все становится на свои места, нормализуется. Человек выходит со сцены совершенно другим».
Забыть обо всех делах и заботах, окунувшись в мир музыки, с первого октября смогут все куряне.
Новый концертный сезон анонсировали в Курской государственной филармонии
Концертный сезон будет интересен как взрослым, так и подрастающему поколению