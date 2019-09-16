Администрацию Курской области ждут новые масштабные изменения

Уменьшится количество комитетов и департаментов, пересмотрят территориальное деление области, у губернатора станет меньше замов

Роман Старовойт официально избавился от приставки врио и получил удостоверение губернатора. Сегодня в драмтеатре прошла инаугурация.Глава региона объявил об изменениях в структуре областной администрации - у губернатора станет меньше заместителей, уменьшится и количество комитетов и департаментов, пересмотрят территориальное деление области, чтобы, как отметил Старовойт, деньги не уходили на содержание ненужного административного аппарата.Кроме того, Роман Старовойт сообщил, что займется регулированием транспортного налога. Он должен быть отменён.2020 год он объявил Годом здоровья - будут развивать медицину, особенно сельскую, ещё уделят внимание качеству продуктов и спорту.