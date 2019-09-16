Курские земледельцы собрали больше миллиона тонн сахарной свёклы

В лидерах хозяйства Мантуровского и Суджанского районов

В Курской области активно продолжается уборка сахарной свёклы. Уже обработано свыше 22 тыс. га полей, это 23% от плана. Средняя урожайность - почти 500 центнеров с гектара, сообщили в пресс-службе областной администрации.В лидерах хозяйства Мантуровского и Суджанского районов – там собирают 720 и 600 центнеров с гектара соответственно.В 10 районах области ведётся уборка кукурузы на зерно. Средняя урожайность более 90 центнеров с гектара. Больше всего удаётся собрать земледельцам из Медвенского и Золотухинского районов – 102 и 100 центнеров с гектара соответственно.В ряде районов завершён сев озимых культур – в Медвенском и Мантуровском районах засеяны 370 тысяч гектар, это 77% от плана.