Курские земледельцы собрали больше миллиона тонн сахарной свёклы
В лидерах хозяйства Мантуровского и Суджанского районов
В лидерах хозяйства Мантуровского и Суджанского районов – там собирают 720 и 600 центнеров с гектара соответственно.
В 10 районах области ведётся уборка кукурузы на зерно. Средняя урожайность более 90 центнеров с гектара. Больше всего удаётся собрать земледельцам из Медвенского и Золотухинского районов – 102 и 100 центнеров с гектара соответственно.
В ряде районов завершён сев озимых культур – в Медвенском и Мантуровском районах засеяны 370 тысяч гектар, это 77% от плана.