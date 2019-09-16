Курянка зарезала подругу и пыталась убить её мужа

Поножовщиной закончилось застолье в квартире молодой жительницы Суджи

В Судже будут судить 31-летнюю женщину, которая убила свою знакомую и пыталась убить её мужа.Поножовщиной закончилось застолье в квартире молодой селянки. В конце января женщина со своими знакомыми - мужем и женой - распивала спиртное, пояснили в Следственном комитете. Между хозяйкой квартиры и её гостями произошла словесная перепалка, селянка схватила нож и несколько раз ударила им свою 35-летнюю гостью. Потом решила так же расправиться с её 29-летним супругом.От полученных ран потерпевшая скончалась до приезда скорой помощи, а мужчину доставили в больницу, где его спасли медики.Теперь судьбу мстительной жительницы Суджи решит суд.