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Лента новостей / В регионе

Курянка зарезала подругу и пыталась убить её мужа

Поножовщиной закончилось застолье в квартире молодой жительницы Суджи

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В Судже будут судить 31-летнюю женщину, которая убила свою знакомую и пыталась убить её мужа. 

Поножовщиной закончилось застолье в квартире молодой селянки. В конце января женщина со своими знакомыми - мужем и женой - распивала спиртное, пояснили в Следственном комитете. Между хозяйкой квартиры и её гостями произошла словесная перепалка, селянка схватила нож и несколько раз ударила им свою 35-летнюю гостью. Потом решила так же расправиться с её 29-летним супругом. 

От полученных ран потерпевшая скончалась до приезда скорой помощи, а мужчину доставили в больницу, где его спасли медики.  

Теперь судьбу мстительной жительницы Суджи решит суд. 

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