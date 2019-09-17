В Курске проходит бесплатное вакцинирование животных от бешенства

ТАКТ".В Курске проходит бесплатное вакцинирование домашних животных от бешенства. На днях две специализированные точки развернули на проспекте Клыкова, куда местные жители приводили собак и кошек - помощь ветеринаров получили около 100 питомцев, сообщает телеканал "
В специализированные выездные пункты бесплатной вакцинации уже тянется очередь. Своих питомцев привели десятки жителей. Прививание остается единственным способом борьбы с таким смертельно опасным заболеванием, как бешенство.
Андрей Фатьянов, ведущий ветеринарный врач ОБУ "Курская городская СББЖ": «Первые симптомы, это отказ от корма, воды; слюнотечение агрессивное поведение. Есть буйная форма, а есть тихая. Чтобы не запускать, нужно обязательно проводить вакцинацию против бешенства. Вакцина бесплатная, российского производства».
В выездных пунктах прививают лишь собак и кошек. Для семилетнего Беляшика это первая вакцинация - в целях профилактики. Хозяйка кота Елена Гук часто выгуливает питомца на поводке.
Елена Гук: «Там где мы жили в маленьком городке, мой сын его буквально из под колес достал. Он был маленький ещё котенок, так как он ничего не слышит и опасности не понимал: дорога, транспорт и все такое. И сын продолжил дальше идти с другом - ушли уже достаточно, а когда оглянулись, кот идет за ними».
Специалисты отмечают, с начала года в Курской области зарегистрировано около 20 случаев заражения бешенством. Среди домашних животных – меньше десятка, во многом благодаря ежегодной вакцинации. Кстати, она абсолютно бесплатна и безопасна для питомцев.
Сергей Воронцов, ведущий врач Сеймского ветеринарного участка: «Во время вакцинации, которые уже не первый раз, они даже не шевелятся и не боятся ничего, которые первый раз - чуть-чуть дергается, потому что укол делается подкожно, это не болезненно и после вакцинации никаких осложнений не бывает»
Следующая выездная вакцинация пройдет 20 сентября. Мобильные пункты развернут на улицах Дубровинского и Островского.
В Курске проходит бесплатное вакцинирование животных от бешенства
В выездных пунктах прививают лишь собак и кошек