Губернатор утвердил новую структуру администрации Курской области

Теперь заместителей у губернатора стало 7 вместо 9, стало меньше комитетов, назначены советники главы региона

Губернатор Роман Старовойт утвердил новую структуру администрации Курской области. Изменения направлены на повышение эффективности государственного управления.Теперь заместителей у губернатора стало 7 вместо 9. Первым заместителем назначен Станислав Набоко, заместителями губернатора — Алексей Смирнов и Ирина Хмелевская; руководителем администрации губернатора — Юрий Князев.Сократилось и количество комитетов. Так, в новой структуре ликвидирован комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области, его функции переданы комитету регионального агропромышленного комплекса. Появилось управление по туризму Курской области, которому от регионального комитета по делам молодёжи и туризму переданы полномочия по реализации единой государственной политики в сфере туризма, отдыха и оздоровления.Комитет по делам молодёжи и туризму Курской области переименован в управление по делам молодёжи Курской области; комитет промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области - в комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области; департамент архитектуры и градостроительства Курской области - в комитет архитектуры и градостроительства; департамент финансово-бюджетного контроля - в комитет финансово-бюджетного контроля; департамент экологической безопасности и природопользования - в комитет экологической безопасности и природопользования.Представительство Курской области при Правительстве Российской Федерации теперь не обладает правами юридического лица.В администрации Курской области также назначили советников губернатора: Анна Коновалова, Александр Крылов, Евгения Ламонова (по развитию спорта), Александр Чуркин, Денис Шматков.