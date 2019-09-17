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Губернатор утвердил новую структуру администрации Курской области

Теперь заместителей у губернатора стало 7 вместо 9, стало меньше комитетов, назначены советники главы региона
Губернатор утвердил новую структуру администрации Курской области

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Губернатор Роман Старовойт утвердил новую структуру администрации Курской области. Изменения направлены на повышение эффективности государственного управления.

Теперь заместителей у губернатора стало 7 вместо 9. Первым заместителем назначен Станислав Набоко, заместителями губернатора — Алексей Смирнов и Ирина Хмелевская; руководителем администрации губернатора — Юрий Князев.

Сократилось и количество комитетов. Так, в новой структуре ликвидирован комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области, его функции переданы комитету регионального агропромышленного комплекса. Появилось управление по туризму Курской области, которому от регионального комитета по делам молодёжи и туризму переданы полномочия по реализации единой государственной политики в сфере туризма, отдыха и оздоровления. 
Комитет по делам молодёжи и туризму Курской области переименован в управление по делам молодёжи Курской области; комитет промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области - в комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области; департамент архитектуры и градостроительства Курской области - в комитет архитектуры и градостроительства; департамент финансово-бюджетного контроля - в комитет финансово-бюджетного контроля; департамент экологической безопасности и природопользования - в комитет экологической безопасности и природопользования.

Представительство Курской области при Правительстве Российской Федерации теперь не обладает правами юридического лица.

В администрации Курской области также назначили советников губернатора: Анна Коновалова, Александр Крылов, Евгения Ламонова (по развитию спорта), Александр Чуркин, Денис Шматков.
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