В Курской области прогнозируют сильный ветер, дождь и похолодание

Завтра днём столбик термометра не поднимется выше 9-14º

Курское МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий.По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ветер ночью южный 5-10, местами порывы до 15, днём западный 10-15, местами порывы будут достигать до 20 м/с. Температура по области ночью составит 3-8º, днём столбик термометра не поднимется выше 9-14º.Спасатели посят курян соблюдвать правила безопасности и напоминают: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».