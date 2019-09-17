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В Курской области прогнозируют сильный ветер, дождь и похолодание

Завтра днём  столбик термометра не поднимется выше 9-14º
В Курской области прогнозируют сильный ветер, дождь и похолодание

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Курское МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий.

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ветер ночью южный 5-10, местами порывы до 15, днём западный 10-15, местами порывы будут достигать до 20 м/с. Температура по области ночью составит 3-8º, днём  столбик термометра не поднимется выше 9-14º.

Спасатели посят курян соблюдвать правила безопасности и напоминают: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

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