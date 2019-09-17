В Курской области на месяц закрыли свиноферму

Специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили там ряд нарушений, которые могли повлечь за собой вспышки и распространение опасных заболеваний

Свиноводческое предприятие ООО «Престиж», расположенное в Фатежском районе Курской области, закрыли на месц.Специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили там ряд нарушений, которые могли повлечь за собой вспышки и распространение опасных заболеваний. С внеплановой выездной проверкой инспекторы нагрянули на предприятие в августе.Выяснилось, что на предприятии не было исключено пересечение дорог, используемых для вывоза навоза, трупов свиней и других отходов, и дорог, используемых для подвоза животных и кормов. Оба типа дорог не имели различимую маркировку или обозначения.В помещениях отъёма, доращивания и откорма отсутствовали санитарные станки для изоляции и лечения больных животных. Поголовье не было идентифицировано в полном объёме. Кроме того, на предприятии не соблюдались сроки диагностических исследований животных и профилактических мероприятий - вакцинаций, и обработок.По результатам проверки управление возбудило дело об административном правонарушении и передало материалы на рассмотрение в Фатежский райсуд.12 сентября суд принял решение приостановить деятельность ООО «Престиж» в части ввоза, вывоза и реализации животных сроком на 30 суток.