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В Курской области на месяц закрыли свиноферму

Специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили там ряд нарушений, которые могли повлечь за собой вспышки и распространение опасных заболеваний
В Курской области на месяц закрыли свиноферму

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Свиноводческое предприятие  ООО «Престиж», расположенное в  Фатежском районе Курской области, закрыли на месц. 

Специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили там ряд нарушений, которые могли повлечь за собой вспышки и распространение опасных заболеваний. С внеплановой выездной проверкой инспекторы нагрянули на предприятие в августе. 

Выяснилось, что на предприятии не было исключено пересечение дорог, используемых для вывоза навоза, трупов свиней и других отходов, и дорог, используемых для подвоза животных и кормов. Оба типа дорог не имели различимую маркировку или обозначения. 

В  помещениях отъёма, доращивания и откорма отсутствовали санитарные станки для изоляции и лечения больных животных. Поголовье не было идентифицировано в полном объёме. Кроме того, на предприятии не соблюдались сроки диагностических исследований животных и профилактических мероприятий - вакцинаций, и обработок.

По результатам проверки управление возбудило дело об административном правонарушении и передало материалы на рассмотрение в Фатежский райсуд.

12 сентября суд принял решение приостановить деятельность ООО «Престиж» в части ввоза, вывоза и реализации животных сроком на 30 суток.
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