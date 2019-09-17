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В прокуратуре Курской области открыли «горячую линию» по вопросам противодействия наркомании

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В прокуратуре Курской области открыли «горячую линию» по вопросам противодействия наркомании

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Прокуратура Курской области открыла «горячую линию» по вопросам противодействия наркомании. Курян просят сообщать об известных им фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе о местах распространения, о наркопритонах и о лицах, употребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества в немедицинских целях.

Также по «горячей линии» можно сообщить об аптеках, в которых без рецептов продают психотропные и сильнодействующие препараты и о бездействии сотрудников правоохранительных органов по пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Приём обращений осуществляется по телефону дежурного прокурора (4712) 51-29-33 c 9 до 18 часов. Также можно написать на электронную почту: kurskobl@mail.ru
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