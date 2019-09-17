В прокуратуре Курской области открыли «горячую линию» по вопросам противодействия наркомании

Можно позвонить по телефону или написать на электронную почту

Прокуратура Курской области открыла «горячую линию» по вопросам противодействия наркомании. Курян просят сообщать об известных им фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе о местах распространения, о наркопритонах и о лицах, употребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества в немедицинских целях.Также по «горячей линии» можно сообщить об аптеках, в которых без рецептов продают психотропные и сильнодействующие препараты и о бездействии сотрудников правоохранительных органов по пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.Приём обращений осуществляется по телефону дежурного прокурора (4712) 51-29-33 c 9 до 18 часов. Также можно написать на электронную почту: kurskobl@mail.ru