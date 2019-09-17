В прокуратуре Курской области открыли «горячую линию» по вопросам противодействия наркомании
Можно позвонить по телефону или написать на электронную почту
Также по «горячей линии» можно сообщить об аптеках, в которых без рецептов продают психотропные и сильнодействующие препараты и о бездействии сотрудников правоохранительных органов по пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Приём обращений осуществляется по телефону дежурного прокурора (4712) 51-29-33 c 9 до 18 часов. Также можно написать на электронную почту: kurskobl@mail.ru