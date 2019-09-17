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Икона Божией Матери «Знамение» прибудет в Курскую область 20 сентября

Древнему образу можно будет поклониться круглосуточно
Икона Божией Матери «Знамение» прибудет в Курскую область 20 сентября

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20 сентября в Курскую область прибудет чудотворная икона Божией Матери «Знамение». До 25 сентября образ будет находиться в месте его обретения - в монастыре Коренная пустынь. Поклониться святыне верующие смогут круглосуточно. 

В среду, 25 сентября по древней традиции пройдёт крестный ход из Коренной пустыни в Знаменский кафедральный собор Курска. В 10 утра он начнёт движение от храма Рождества Пресвятой Богородицы в Коренной пустыни до железнодорожного переезда около села Жерновец. Затем паломники на автобусах направятся в Курск к Введенскому храму. В 15 часов крестный ход возобновится к центру города по улицам Дубровинского и Ленина до Знаменского собора. 

В Знаменском соборе древнему образу можно будет поклониться также круглосуточно.

1 октября икона покинет собор. С 9 утра до 5 вечера образ посетит курские больницы. Потом с 8 утра 3 октября до 6 утра 4 октября икону перенесут в Свято-Троицкий кафедральный собор Железногорска. 

В тот же день, 4 октября святой образ покинет свою историческую родину.
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