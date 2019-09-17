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Лента новостей / В регионе

От рукоприкладства неадекватных курян пострадали трое полицейских

Один случай произошёл в Большесолдатском районе, другой - в Глушковском
От рукоприкладства неадекватных курян пострадали трое полицейских

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В Курской области расследуют два уголовных дела, их фигуранты - двое селян, пострадавшие - стражи порядка. 

Как сообщили в Следственном комитете, один случай произошёл в селе Любимовка Большесолдатского района августовским вечером. Сотрудники полиции прибыли на вызов - пьяный 49-летний мужчина угрожал убить своих соседей. На улице селянин стал оскорблять правоохранителей, а, когда его усадли в служебную машину, начал драться. Несколько раз ударил ногой одног полицейского по ноге, второго - головой в лицо и продолжил оскорблять стражей порядка. 

Другой буйный селянин пустил в ход руки и ноги. Инцидент произошёл в селе Сухиновка Глушковского района днём 6 сентября. Там полицейские остановили автомобиль ВАЗ 21154, за рулём которого был 18-летний местный житель, по внешним признакам находившийся в состоянии наркотического опьянения. Отказавшись пройти медосвидетельствование, он решил в прямом смысле отбиться от правоохранителей - толкнул двумя руками в грудь полицейского, а затем ногой ударил его в переносицу.

Расследование этих уголовных дел продолжается.

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