На ярмарке выходного дня курские фермеры продали 147 тонн овощей и мяса

В минувшую субботу в Курске прошли ярмарки выходного дня

В минувшую субботу в Курске прошли ярмарки выходного дня. Торговля была организована на сельскохозяйственных рынках, расположенных на улицах Литовская и Бойцов 9-й дивизии.Куряне могли запастись зерном, картофелем, морковью, и другими овощами, а также фруктами, растительным маслом, мясом домашних птиц и кроликов, яйцами и мёдом по доступным ценам.Всего на ярмарку курские сельхозтоваропроизводители привезли 147 тонн различной продукции, всю её удалось реализовать.28 сентября и 19 октября состоятся специализированные сельскохозяйственные ярмарки «Осень-2019». Продажи развернутся на шести площадках города: ул. Станционная, ул. Комарова (площадь перед торговым центром «Васильевский», площадь им. Рокоссовского, ул. Менделеева, 31 (площадка возле кинотеатра «Родина», ул. Литовская (ССПК «Виктория»), ул. Бойцов 9-й Дивизии – проспект Хрущева (ССПК «Виктория»).В областной администрации отмечают, что торговые места предоставляются фермерам бесплатно, также не взимается плата при оформлении и выдаче ветеринарных сопроводительных документов и проведении экспертизы животноводческой продукции, привезённой на ярмарку.