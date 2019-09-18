В четверг половина Курска останется без холодной воды

Воды не будет на КЗТЗ, Железнодорожном и Центральном округах

В четверг, 19 сентября, почти половина Курска останется без холодной воды. Отключения связаны с производством неотложных ремонтно-профилактических работ, сообщили в "Курскводоканале".С 8 утра до 8 вечера будет прекращена подача холодной воды в микрорайон КЗТЗ, на улицы Литовскую и Энгельса с прилегающими, в Железнодорожный округ и в Центральный округ. В микрорайоне СХА, Северном, а также на улицах Косухина, Воробьёва, Мыльникова, Майского бульвара, чётных номеров домов на проспекте Энтузиастов, улиц Верхней Луговой, Добролюбова с прилегающими к ним будет снижено давление в сетях водопровода — подача воды не выше второго-третьего этажей).Курянам советуют сделать необходимый запас воды.Справки - по телефону 70-06-14.