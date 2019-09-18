Куряне теряют последние деньги, пытаясь получить кредиты с помощью фирм-посредников

ТАКТ".От шести до 20 тысяч люди платят посредническим фирмам за услугу, которую не получают. Финансовые организации уверяют, что оформление кредита - вопрос решенный, но в реальности на решение банков - одобрить или отказать, не влияют. Когда же возмущенные отказом люди пытаются вернуть деньги - их гонят прочь. Сюжет об этом вышел на телеканале "
Галина - многодетная мать. До наступления холодов собралась утеплить свое жилище. Так как зарплата маленькая - решила взять кредит с помощью фирм-посредников. Однажды раздался телефонный звонок - женский голос сообщил, что кредит одобрен, пригласил в офис организации, расположенный в доме №60 по улице Ленина в Курске. Там курянку обрадовали еще больше.
Галина: «Вам восемь банков одобрили кредит. Восемь. Я обрадовалась, конечно. Подала документы. А он мне говорят, что я должна заплатить 10 тысяч 500 рублей за то, чтобы узнать какие это банки. А что делать? Вытащила последние и отдала».
На этом приятные новости для женщины закончились. Рассказывает - через какое-то время ей опять перезвонили и сообщили, что в кредите отказано. Курянка посетила офис вновь, с намерением вернуть деньги за услугу, которую, убеждена, не получила. Конструктивного разговора с руководством и сотрудниками организации не вышло.
Галина: «Сказали, что пишите хоть Путину, а они ничего не боятся. А другой парень сказал, что дружит с полицией по этой части. Я не одна, нас много. Я познакомилась с женщиной, которая тоже приходила ругаться. Она инвалид. А я многодетная мама. Мы сюда идем от безысходности».
Похожую историю, связанную с этой же организацией, поведала Наталья. Ввиду плохой кредитной истории она была вынуждена искать помощь в вопросе получения денег.
Наталья: «Сотрудница фирмы два часа убеждала меня в том, что кредит уже одобрен! То есть, она меня вводила в заблуждение. Они обманули многих. Самая минимальна сумма, на которую они обманули - это шесть тысяч. А так 9, 10, 12. Я так понимаю, что денег мы с них, наверное, не вернем. Хочу только одного - пусть они будут наказаны».
Женщины, а также несколько их коллег по несчастью, обратились в полицию. Также написали письмо в приемную руководителя области. Утверждают - не хотят, чтоб жертв обмана становилось больше.
Признаки мошенничества в деятельности фирмы, а также ей подобных, усматривает юрист Олег Никитин. Отмечет, шансы призвать их к ответу перед законом есть. Но, вместе с тем, говорит прямо - процесс этот очень трудоемкий, требующий серьезной доказательной базы. В первую очередь нужно обратиться с претензией в организацию, а через десять дней или после письменного отказа идти в суд.
Олег Никитин, юрист: «На мой взгляд, нужно действовать параллельно. И подавать претензию, это будет, так сказать подготовка к судебному разбирательству. Будет время для того чтобы и подумать и решить как двигаться дальше. И параллельно надо разбираться уже с точки зрения уголовного законодательства. Хоть они и подготавливают все эти договоры, и внешне все это выглядит законно, но это самое обыкновенное мошенничество».
Шансов же вернуть деньги, в любом случае, почти нет. Ведь счетов и имущества у таких организаций обычно не имеется.
Тем же, кто еще не попался на удочку таких фирм-посредников, но, в силу обстоятельств, планирует воспользоваться их услугами, рекомендует этого ни в коем случае не делать.
Олег Никитин, юрист: «Лучше вообще не обращаться ни к каким не брокерам, ни к каким посредникам. Потому что никакой пользы они принести не могут абсолютно. Окончательное решение за банком. И как-то надавить, воздействовать не него посредническая организация не может. Это невозможно. Совет один - избегать подобных организаций, просто приходить напрямую в банк и подавать заявку именно туда».
Куряне теряют последние деньги, пытаясь получить кредиты с помощью фирм-посредников
До 20 тысяч люди платят посредническим фирмам за услугу, которую не получают