ТАКТ".В прошедшие выходные куряне насладились новой программой легендарного экзотик-шоу «Аливрувер». На манеже вышли бесстрашные эквилибристы, неутомимые акробаты, весёлые клоуны и, конечно же, хищники, сообщает телеканал "
Некоторые из представленных номеров завоевали высшие награды на различных фестивалях циркового искусства. Программа настолько насыщена, что будет интересна не только самым юным зрителям, но и взрослым.
Пока одним только предстоит получше познакомиться с завораживающей магией цирка, другие не пропускают ни одной новой программы. На премьеру «Аливрувера» приходят семьями. Для некоторых поход в цирк – уже многолетняя традиция.
Представление получилось поистине незабываемым. Артисты никому не позволили заскучать. Завораживает каждый номер.
Особенно ждут зрители изюминку представления – номер с хищниками. В Курск приехали леопарды Перс и Гриша. По словам их дрессировщика, большие кошки такие же характерные, как и люди.
Андрей Клыков, заслуженный дрессировщик России: «Этот у нас такой воришка и хитрый очень. А этот наоборот простодушный. Всё покажет, всё расскажет. Что утром болит. Такой простодушный парень. Иногда и кошки дома кусаются и собаки. Ну мы выбрали такую профессию. Я уже 30 лет дрессировщик».
У каждого дрессировщика есть свои секреты и приёмы. Однако превыше всего любовь к животным.
Андрей Клыков, заслуженный дрессировщик России: «Я ещё не знаю в мире школы дрессуры ни в Америке, ни в Англии. Ни разу не встречал. То есть есть семейные секретики всякие. Дуровские всякие методы. Три Л: любовь, ласка, лакомство».
Леопардам было всего по три месяца, когда их начали обучать. На сегодняшний день они уже успели выступить в далёких Китае и Японии.
Чтобы сполна насладиться новой экзотической программой у курян впереди целый месяц.
В курском цирке стартовала новая программа с необычным названием – «Аливрувер»
Некоторые из представленных номеров завоевали высшие награды на различных фестивалях циркового искусства