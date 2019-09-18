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В курском цирке стартовала новая программа с необычным названием – «Аливрувер»

Некоторые из представленных номеров завоевали высшие награды на различных фестивалях циркового искусства
В курском цирке стартовала новая программа с необычным названием – «Аливрувер»

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В прошедшие выходные куряне насладились новой программой легендарного экзотик-шоу «Аливрувер». На манеже вышли бесстрашные эквилибристы, неутомимые акробаты, весёлые клоуны и, конечно же, хищники, сообщает телеканал "ТАКТ".

Некоторые из представленных номеров завоевали высшие награды на различных фестивалях циркового искусства. Программа настолько насыщена, что будет интересна не только самым юным зрителям, но и взрослым.

Пока одним только предстоит получше познакомиться с завораживающей магией цирка, другие не пропускают ни одной новой программы. На премьеру «Аливрувера» приходят семьями. Для некоторых поход в цирк – уже многолетняя традиция.

Представление получилось поистине незабываемым. Артисты никому не позволили заскучать. Завораживает каждый номер.

Особенно ждут зрители изюминку представления – номер с хищниками. В Курск приехали леопарды Перс и Гриша. По словам их дрессировщика, большие кошки такие же характерные, как и люди.

Андрей Клыков, заслуженный дрессировщик России: «Этот у нас такой воришка и хитрый очень. А этот наоборот простодушный. Всё покажет, всё расскажет. Что утром болит. Такой простодушный парень. Иногда и кошки дома кусаются и собаки. Ну мы выбрали такую профессию. Я уже 30 лет дрессировщик».

У каждого дрессировщика есть свои секреты и приёмы. Однако превыше всего любовь к животным.

Андрей Клыков, заслуженный дрессировщик России:  «Я ещё не знаю в мире школы дрессуры ни в Америке, ни в Англии. Ни разу не встречал. То есть есть семейные секретики всякие. Дуровские всякие методы. Три Л: любовь, ласка, лакомство».

Леопардам было всего по три месяца, когда их начали обучать. На сегодняшний день они уже успели выступить в далёких Китае и Японии.

Чтобы сполна насладиться новой экзотической программой у курян впереди целый месяц.
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