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С начала 2019 года Курскэнерго направило в суд 122 исковых заявления по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии

Средства, полученные энергетиками от неплательщиков, в первую очередь направляются на финансирование мероприятий производственной деятельности филиала

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Филиал «Россети Центр Курскэнерго» планомерно реализует комплекс мероприятий по погашению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

С начала этого года специалистами филиала в суды различных инстанций подано 122 исковых заявления на общую сумму более 266 млн рублей, удовлетворено 58 исков на сумму около 70 млн рублей. Более 10 млн рублей удалось взыскать в результате эффективного взаимодействия энергетиков с судебными приставами-исполнителями.

Средства, полученные энергетиками от неплательщиков, в первую очередь направляются на финансирование мероприятий производственной деятельности филиала.

Курскэнерго и в дальнейшем последовательно будет добиваться сокращения дебиторской задолженности и повышения платежной дисциплины потребителей за услуги по передаче электроэнергии, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы.

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