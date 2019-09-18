С начала 2019 года Курскэнерго направило в суд 122 исковых заявления по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии

Средства, полученные энергетиками от неплательщиков, в первую очередь направляются на финансирование мероприятий производственной деятельности филиала

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» планомерно реализует комплекс мероприятий по погашению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.С начала этого года специалистами филиала в суды различных инстанций подано 122 исковых заявления на общую сумму более 266 млн рублей, удовлетворено 58 исков на сумму около 70 млн рублей. Более 10 млн рублей удалось взыскать в результате эффективного взаимодействия энергетиков с судебными приставами-исполнителями.Средства, полученные энергетиками от неплательщиков, в первую очередь направляются на финансирование мероприятий производственной деятельности филиала.Курскэнерго и в дальнейшем последовательно будет добиваться сокращения дебиторской задолженности и повышения платежной дисциплины потребителей за услуги по передаче электроэнергии, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы.