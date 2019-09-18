С начала 2019 года Курскэнерго направило в суд 122 исковых заявления по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии
Средства, полученные энергетиками от неплательщиков, в первую очередь направляются на финансирование мероприятий производственной деятельности филиала
С начала этого года специалистами филиала в суды различных инстанций подано 122 исковых заявления на общую сумму более 266 млн рублей, удовлетворено 58 исков на сумму около 70 млн рублей. Более 10 млн рублей удалось взыскать в результате эффективного взаимодействия энергетиков с судебными приставами-исполнителями.
Средства, полученные энергетиками от неплательщиков, в первую очередь направляются на финансирование мероприятий производственной деятельности филиала.
Курскэнерго и в дальнейшем последовательно будет добиваться сокращения дебиторской задолженности и повышения платежной дисциплины потребителей за услуги по передаче электроэнергии, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы.