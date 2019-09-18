В Курской области столкнулись микроавтобус и мотоблок. Погиб мужчина

Авария произошла во вторник вечером на автодороге «Дьяконово-Суджа-Любимовка»

Во вторник вечером ДТП в Большесолдатском районе унесло жизнь 42-летнего мужчины.Как сообщили в ГИБДД, 17 сентября примерно в 20.10 на 4 км автодороги «Дьяконово-Суджа-Любимовка» столкнулись автомобиль «PEUGEOT» и мотоблок с прицепом. Микроавтобус ехал со стороны деревни 1-я Косторная в напрвлении села Любимовка, за рулём был 47-летний водитель. Мотоблок ехал впереди в попутном направлении.В результате столкновения мужчина, управлявший мотоблоком, скончался на месте. Пассажир мотоблока - 39-летний мужчина ранен, его госпитализировали в большесолдатскую райбольницу.