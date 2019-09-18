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Из Курской области под контролем Россельхознадзора отгружено почти 2 млн. тонн подкарантинной продукции

37, 4 тыс. тонн зерна вывозить запретили - в нём нашли сорняки
Из Курской области под контролем Россельхознадзора отгружено почти 2 млн. тонн подкарантинной продукции

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Специалисты регионального управления Россельхознадзора постоянно контролируют отгрузку подкарантинной продукции из Курской области. 

В основном из региона вывозят продовольственно-фуражное зерно - порядка 92 %, рассказали в ведомстве.
  
С начала года региональное управление проконтролировало более 1,8 млн. тонн подкарантинной продукции, отгружаемой в другие регионы страны, оформили 52663 карантинных сертификата.

37, 4 тыс. тонн зерна вывозить запретили - в нём выявили семена повилики - карантинного сорного растения.  

Заражённые партии направлены на перерабатывающие предприятия, чтобы избавить их от сорняков.
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