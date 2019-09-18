Два курских вуза попали в мировой рейтинг

В нем участвуют 850 ведущих учебных заведений из 80 стран мира

Два курских вуза - Юго-Западный госуниверситет и Курский медицинский университет вошли мировой рейтинг, который составляет агентство Round University Ranking. Агентство составляет рейтинги университетов c 2013 года. В нем участвуют 850 ведущих учебных заведений из 80 стран мира.В общем рейтинге КГМУ занял 20-е место. ЮЗГУ - 56-е, став лучшим классическим университетом региона.ЮЗГУ улучшил показатели по сравнению с прошлым годом: тогда наш вуз занял 59-е место.RUR при формировании рейтинга оценивает 20-ть различных показателей - преподавание, научные исследования, международное разнообразие, финансовую стабильность.По этим направлениям ЮЗГУ занял 50, 51, 55 и 56 место соответственно. КГМУ находится на 12, 66, 19 и 51Данные для рейтингов RUR предоставляет международная компания Thomson Reuters. Рейтинг RUR охватывает период с 2010 года по настоящее время.