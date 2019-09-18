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Два курских вуза попали в мировой рейтинг

В нем участвуют 850 ведущих учебных заведений из 80 стран мира
Два курских вуза попали в мировой рейтинг

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Два курских вуза - Юго-Западный госуниверситет и Курский медицинский университет вошли мировой рейтинг, который составляет агентство Round University Ranking. Агентство составляет рейтинги университетов c 2013 года. В нем участвуют 850 ведущих учебных заведений из 80 стран мира. 

В общем рейтинге КГМУ занял 20-е место. ЮЗГУ - 56-е, став лучшим классическим университетом региона. 
ЮЗГУ улучшил показатели по сравнению с прошлым годом: тогда наш вуз занял 59-е место. 

RUR при формировании рейтинга оценивает 20-ть различных показателей - преподавание, научные исследования, международное разнообразие, финансовую стабильность.  

По этим направлениям ЮЗГУ занял 50, 51, 55 и 56 место соответственно. КГМУ находится на 12, 66, 19 и 51 

Данные для рейтингов RUR предоставляет международная компания Thomson Reuters. Рейтинг RUR охватывает период с 2010 года по настоящее время.
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