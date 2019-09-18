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Олег Василенко назначен главным тренером курского «Авангарда»

После ухода из клуба Мурата Искакова специалист занимал должность исполняющего обязанности главного тренера
Олег Василенко назначен главным тренером курского «Авангарда»

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Олег Василенко назначен главным тренером курского «Авангарда». После ухода из клуба Мурата Искакова специалист занимал должность исполняющего обязанности главного тренера. Сегодня он официально избавился от приставки "и.о.", сообщает сайт сине-белых. 
Олег Василенко пришёл в команду в нынешнем межсезонье в качестве старшего тренера в штаб Искакова.  

В послужном списке 45-летнего специалиста - сотрудничество со сборной Южной Кореи, также под его руководством литовский "Тракай" преодолел два квалификационных раунда в Лиге Европы. 

В прошлом сезоне Олег Петрович работал в калининградской «Балтике», до этого возглавлял «Сочи», екатеринбургский «Урал», махачкалинский «Анжи» и другие команды.

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