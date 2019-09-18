Олег Василенко назначен главным тренером курского «Авангарда»
После ухода из клуба Мурата Искакова специалист занимал должность исполняющего обязанности главного тренера
Олег Василенко пришёл в команду в нынешнем межсезонье в качестве старшего тренера в штаб Искакова.
В послужном списке 45-летнего специалиста - сотрудничество со сборной Южной Кореи, также под его руководством литовский "Тракай" преодолел два квалификационных раунда в Лиге Европы.
В прошлом сезоне Олег Петрович работал в калининградской «Балтике», до этого возглавлял «Сочи», екатеринбургский «Урал», махачкалинский «Анжи» и другие команды.