После ухода из клуба Мурата Искакова специалист занимал должность исполняющего обязанности главного тренера

Олег Василенко назначен главным тренером курского «Авангарда». После ухода из клуба Мурата Искакова специалист занимал должность исполняющего обязанности главного тренера. Сегодня он официально избавился от приставки "и.о.", сообщает сайт сине-белых.Олег Василенко пришёл в команду в нынешнем межсезонье в качестве старшего тренера в штаб Искакова.В послужном списке 45-летнего специалиста - сотрудничество со сборной Южной Кореи, также под его руководством литовский "Тракай" преодолел два квалификационных раунда в Лиге Европы.В прошлом сезоне Олег Петрович работал в калининградской «Балтике», до этого возглавлял «Сочи», екатеринбургский «Урал», махачкалинский «Анжи» и другие команды.