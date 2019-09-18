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Лента новостей / В регионе

Екатерина Харченко покинула должность замгубернатора Курской области

На данный момент назначены только три заместителя губернатора
Екатерина Харченко покинула должность замгубернатора Курской области

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Сразу после инаугурации Роман Старовойт утвердил новую структуру администрации Курской области. Как сообщалось ранее, вместо девяти заместителей у губернатора стало семь. 

Свою отставку подтвердила Екатерина Харченко, курировавшая внутреннюю политику. Накануне вечером она разместила соответсвующий пост в соцсетях, поблагодарив Романа Старовойта и всех коллег за полученный опыт.

"16 сентября 2019 года завершился один из значимых периодов моей жизни. Я благодарна Роману Владимировичу Старовойту, всем коллегам и единомышленникам за бесценный жизненный и профессиональный опыт, новые навыки и стратегические ориентиры. 

Как сказал великий Сэр Уинстон Черчилль : «Успех – это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма». Те, кто знают меня близко, подтвердят , что я- оптимист, и когда закрываются одни двери, всегда в других нас ждут новые возможности.

Уверена, новая профессиональная траектория будет направлена на созидательное развитие!"- написала Харченко на своей странице в Инстаграм.

Михаил Горбунов также покинул пост замгубернатора, но остался в администрации в качестве председателя комитета региональной безопасности.
На данный момент назначены только три заместителя губернатора. 
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