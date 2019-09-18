Екатерина Харченко покинула должность замгубернатора Курской области

На данный момент назначены только три заместителя губернатора

Сразу после инаугурации Роман Старовойт утвердил новую структуру администрации Курской области. Как сообщалось ранее, вместо девяти заместителей у губернатора стало семь.Свою отставку подтвердила Екатерина Харченко, курировавшая внутреннюю политику. Накануне вечером она разместила соответсвующий пост в соцсетях, поблагодарив Романа Старовойта и всех коллег за полученный опыт."16 сентября 2019 года завершился один из значимых периодов моей жизни. Я благодарна Роману Владимировичу Старовойту, всем коллегам и единомышленникам за бесценный жизненный и профессиональный опыт, новые навыки и стратегические ориентиры.Как сказал великий Сэр Уинстон Черчилль : «Успех – это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма». Те, кто знают меня близко, подтвердят , что я- оптимист, и когда закрываются одни двери, всегда в других нас ждут новые возможности.Уверена, новая профессиональная траектория будет направлена на созидательное развитие!"- написала Харченко на своей странице в Инстаграм.Михаил Горбунов также покинул пост замгубернатора, но остался в администрации в качестве председателя комитета региональной безопасности.На данный момент назначены только три заместителя губернатора.