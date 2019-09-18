В Курской области разработают дорожную карту по борьбе с наркотиками

За 7 месяцев этого года стражи порядка выявили около 625 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято более 12 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ

В Доме Советов под председательством губернатора Романа Старовойта состоялось заседание антинаркотической комиссии. На нём чиновники обсудили ситуацию с наркоманией среди молодёжи, а также работу региональных правоохранителей по выявлению и пресечению каналов поставки запрещённых веществ.«Мы должны сконцентрироваться не на потребителях, а на тех, кто «наводняет» регион запрещёнными веществами. Мы должны объявить войну тем, кто распространяет наркотики на территории Курской области», - подчеркнул Роман Старовойт.За 7 месяцев этого года стражи порядка выявили около 625 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято более 12 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.«Выявлено практически на 10% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе тяжких и особо тяжких. В этом году мы выявили 15 каналов поставок наркотиков в наш регион. Из них 12 - героина. Задержано много поставщиков, в основном это выходцы из Средней Азии – Таджикистана, Узбекистана, а также несколько жителей Украины», - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курской области рассказал Александр Коробков.Что касается наркоситуации в молодёжной среде, по данным начальника управления организации и развития медицинской помощи комитета здравоохранения Курской области Евгения Гориводского, наблюдается тенденция к снижению. За 5 лет уровень заболеваемости наркоманией снизился практически в 1,5 раза. В 2014 году на 100 000 жителей он составлял 176,9, в 2018 – упал до 114,4. Сейчас Курская область по этому показателю занимает 14-ое месте в ЦФО и 61-ое место в стране.«По данным областной наркологической больницы, общая тенденция остаётся неизменной – снижение количества потребителей всех возрастных категорий. Работу следует усилить в Курске, а также в Железногорске, Рыльске и Льгове. Но по-прежнему есть законодательный барьер - отсутствие обязательного обследования учащихся на предмет потребления запрещённых веществ. Добровольное тестирование не даёт полной картины и должного эффекта», - отметил Евгений Гориводский.Роман Старовойт предложил членам комиссии подготовить проект дорожной карты по борьбе с распространением наркотических веществ, к разработке привлекут руководителей силовых структур Курской области. На разработку плана мероприятий губернатор дал срок две недели.