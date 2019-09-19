  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В курских школах начнутся «уроки трезвости». Регион присоединился к проекту «Трезвая Россия»

Их будут проводить не только среди старшеклассников, но и в средних классах
В курских школах начнутся «уроки трезвости». Регион присоединился к проекту «Трезвая Россия»

Читайте также

Роман Старовойт встретился с руководителем Федерального проекта «Трезвая Россия» Султаном Хамзаевым. Они обсудили реализацию в Курской области мероприятий, направленных на воспитание здорового поколения, свободного от вредных зависимостей, а также подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Роман Старовойт напомнил, что 2020 год объявлен в Курской области Годом здоровья, а также отметил, что опыт федерального проекта будет полезен в работе по пропаганде здорового образа жизни в регионе.

В рамках Федерального проекта в курских школах начнутся «уроки трезвости», призывающие к здоровому образу жизни и отказу от алкоголя и наркотиков. Проводить их планируют не только среди старшеклассников, но и в средних классах.

Кроме того, «Трезвая Россия» в дополнение к региональной программе установит в Курской области две спортплощадки.

«Основная задача проекта «Трезвая Россия» - с детства объяснить молодёжи как правильно в современном агрессивном мире защитить собственное здоровье. У нас уже есть определённые наработки, которыми мы непросто поделимся, мы готовы их совместно реализовывать в регионе для наибольшего эффекта. Идей много – это увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года, внедрение «Уроков трезвости», развитие спорта шаговой доступности и многое другое», - рассказал Султан Хамзаев.

Также «Трезвая Россия» выступает за закрытие алкогольных магазинов в жилых домах. Соответствующий законопроект вскоре должен получить одобрение в Госдуме. Инициативу активистов поддержал иРоман Старовойт.

Напомним, Федеральный проект «Трезвая Россия» создан в 2012 году в Москве и сейчас действует в 67 регионах России. Его деятельность направлена на формирование общества, свободного от наркотической и алкогольной зависимостей.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске начали асфальтировать проспект Дружбы

В Курской области ФСБ задержала организатора подпольного казино

В Курске опять срываются сроки работ по благоустройству парков и скверов

Назначен и.о. главы администрации Железнодорожного округа Курска

Куряне могут посмотреть, где меняют светильники в режиме онлайн

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске