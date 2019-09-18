Садам курян угрожает новый вредитель
Специалисты рекомендуют садоводам внимательно обследовать свои участки
Родиная цикадки - Северная Америка. Она повреждает яблони, груши, сливы, персики, айву, абрикос, грецкий орех, малину, тополь, вяз, сирень и виноград.
Специалисты рекомендуют садоводам внимательно обследовать свои участки и при обнаружении вредителя сразу же принять меры:
1. Первые два – три года содержать под чистым паром междурядья. Разводить рядом лук и чеснок. Тщательно удалять сорняки, особенно в июне, когда появляются личинки цикад. Перекопать землю осенью.
2. Провести двукратную обработку с интервалом в 10 дней в июне. Опрыскивать культуру и обязательно траву под кустами, деревья, кустарники и цветники находящиеся рядом. Если не проводить борьбу против цикад, то через 2 — 3 года виноградник или сад деградирует.
Причём опрыскивать растения можно только препаратами из списка пестицидов, разрешённых к применению в нашей стране.
За консультацией можно обратиться в филиал «Россельхозцентра» по Курской области по тел. (4712) 54-96-04 или его районные подразделения.
Буйволовидная цикадка - это взрослое насекомое зелёного цвета, с прыгательными задними ногами, длина тела может достигать 10 мм. Крылья перепончатые, складываются кровлеобразно.