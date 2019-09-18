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Лента новостей / В регионе

Садам курян угрожает новый вредитель

Специалисты рекомендуют садоводам внимательно обследовать свои участки
Садам курян угрожает новый вредитель

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В Курской области обнаружили нового вредителя - буйволовидная цикадка, предупреждают специалисты «Россельхозцентра». Насекомое в нашем регионе обнаружено впервые - в частных садах отдельных муниципальных районов на плодовых деревьях. 

Родиная цикадки - Северная Америка. Она повреждает яблони, груши, сливы, персики, айву, абрикос, грецкий орех, малину, тополь, вяз, сирень и виноград.

Специалисты рекомендуют садоводам внимательно обследовать свои участки и при обнаружении вредителя сразу же принять меры:


1. Первые два – три года содержать под чистым паром междурядья. Разводить рядом лук и чеснок. Тщательно удалять сорняки, особенно в июне, когда появляются личинки цикад. Перекопать землю осенью.

2. Провести двукратную обработку с интервалом в 10 дней в июне. Опрыскивать культуру и обязательно траву под кустами, деревья, кустарники и цветники находящиеся рядом. Если не проводить борьбу против цикад, то через 2 — 3 года виноградник или сад деградирует.

Причём опрыскивать растения можно только препаратами из списка пестицидов, разрешённых к применению в нашей стране.

За консультацией можно обратиться в филиал «Россельхозцентра» по Курской области по тел. (4712) 54-96-04 или его районные подразделения.


Буйволовидная цикадка - это взрослое насекомое зелёного цвета, с прыгательными задними ногами, длина тела может достигать 10 мм. Крылья перепончатые, складываются кровлеобразно.

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