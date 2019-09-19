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Курские таможенники подарили воспитанникам Тёткинского интерната более 600 художественных книг

Глушковский таможенный пост оказывает шефскую помощь специализированным учреждениям образования Глушковского района Курской области
Курские таможенники подарили воспитанникам Тёткинского интерната более 600 художественных книг

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Глушковский таможенный пост оказывает шефскую помощь специализированным учреждениям образования Глушковского района Курской области. Узнав о том, что для библиотеки Тёткинской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимы новые книги, таможенники не остались в стороне и провели акцию «Подари книгу детям!». 

К акции подключились должностные лица всех таможенных постов и функциональных отделов Курской таможни. Они собрали 636 книг разных жанров: сказки, приключения, фантастикау, классические произведения, учебную и научную литературу, энциклопедии и различные справочники.

«Просьба о помощи нашла живой отклик среди курских таможенников. От всего сердца передаём Вам эти книги. Надеемся, что они помогут воспитанникам в учёбе и досуге», - отметил исполняющий обязанности начальника Глушковского таможенного поста Вячеслав Свежинцев, передавая коробки с книгами воспитанникам школы–интерната.
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