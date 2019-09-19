Курские таможенники подарили воспитанникам Тёткинского интерната более 600 художественных книг
Глушковский таможенный пост оказывает шефскую помощь специализированным учреждениям образования Глушковского района Курской области
К акции подключились должностные лица всех таможенных постов и функциональных отделов Курской таможни. Они собрали 636 книг разных жанров: сказки, приключения, фантастикау, классические произведения, учебную и научную литературу, энциклопедии и различные справочники.
«Просьба о помощи нашла живой отклик среди курских таможенников. От всего сердца передаём Вам эти книги. Надеемся, что они помогут воспитанникам в учёбе и досуге», - отметил исполняющий обязанности начальника Глушковского таможенного поста Вячеслав Свежинцев, передавая коробки с книгами воспитанникам школы–интерната.