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Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

Перевести деньги на дебетовую карту Сбербанка в мобильном приложении можно по номеру телефона или номеру карты, а также через раздел «Диалоги»
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

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Сбербанк продолжает расширять функционал кредитных карт – теперь переводы с кредитной карты стали доступны в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Перевести деньги на дебетовую карту Сбербанка в мобильном приложении можно по номеру телефона или номеру карты, а также через раздел «Диалоги». Зачисление денежных средств происходит мгновенно.

- Мы стремимся постоянно расширять возможности наших продуктов и делать их более удобными в ответ на пожелания клиентов. В конце июня в веб-версии «Сбербанк Онлайн» стал доступен сервис перевода с кредитной карты. За это время им уже воспользовались более 130 тыс. человек. Теперь совершать переводы с кредитной карты можно и в мобильном приложении «Сбербанк
Онлайн». Оно очень популярно среди наших клиентов, поэтому мы ожидаем, что число держателей кредитных карт, которые оценят преимущества нового сервиса, вырастет в несколько раз, - рассказал управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев.

За услугу взимается такая же комиссия, как за операцию снятия наличных с кредитных карт в банкоматах Сбербанка - 3% от переведенной суммы, но не менее 390 рублей. Размер комиссии не зависит от региона и отображается на экране при выполнении операции.
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