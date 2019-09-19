ТАКТ".В Курске отметили 220-ю годовщину со Дня образования пожарной охраны региона. Её создание началось ещё в далёком 1793 году. С тех пор многое поменялось. Теперь пожарная охрана представляет собой динамично развивающуюся структуру, которая эффективно решает задачи по защите населения от огня, сообщает телеканал "
Александр Мезенцев, замначальника ГУ МЧС России по Курской области по государственной противопожарной службе: «На сегодняшний день можно смело сказать, что это высокоорганизованная, дисциплинированная, хорошо подготовленная и материально оснащённая служба, которая стоит на страже нашего населения и всего достояния нашего региона».
В противопожарной службе Курской области трудятся настоящие профессионалы. Личный состав на сегодня насчитывает 1 318 человек. В рамках праздничных мероприятий лучших наградили грамотами и дипломами.
К юбилею куряне подошли с обновлённым парком техники и новыми объектами пожарной охраны. Серьёзным достижением можно считать обеспЕчение полного прикрытия всех муниципальных образований от огня.
Михаил Горбунов, председатель комитета региональной безопасности: «За последние годы значительно укрепилась материальная часть противопожарной службы Курской области. Закупаются новые автомобили, строятся новые пожарные части. Сегодня оснащение наших пожарных соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к данной службе».
Для гостей и жителей региона на площади перед Драмтеатром огнеборцы устроили показательные выступления.
Противопожарная охрана Курской области отметила юбилей – 220 лет со дня образования
Её создание началось ещё в далёком 1793 году