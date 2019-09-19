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Противопожарная охрана Курской области отметила юбилей – 220 лет со дня образования

Её создание началось ещё в далёком 1793 году
Противопожарная охрана Курской области отметила юбилей – 220 лет со дня образования

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В Курске отметили 220-ю годовщину со Дня образования пожарной охраны региона. Её создание началось ещё в далёком 1793 году. С тех пор многое поменялось. Теперь пожарная охрана представляет собой динамично развивающуюся структуру, которая эффективно решает задачи по защите населения от огня, сообщает телеканал "ТАКТ".

Александр Мезенцев, замначальника ГУ МЧС России по Курской области по государственной противопожарной службе: «На сегодняшний день можно смело сказать, что это высокоорганизованная, дисциплинированная, хорошо подготовленная и материально оснащённая служба, которая стоит на страже нашего населения и всего достояния нашего региона».

В противопожарной службе Курской области трудятся настоящие профессионалы. Личный состав на сегодня насчитывает 1 318 человек. В рамках праздничных мероприятий лучших наградили грамотами и дипломами.

К юбилею куряне подошли с обновлённым парком техники и новыми объектами пожарной охраны. Серьёзным достижением можно считать обеспЕчение полного прикрытия всех муниципальных образований от огня.

Михаил Горбунов, председатель комитета региональной безопасности: «За последние годы значительно укрепилась материальная часть противопожарной службы Курской области. Закупаются новые автомобили, строятся новые пожарные части. Сегодня оснащение наших пожарных соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к данной службе».

Для гостей и жителей региона на площади перед Драмтеатром огнеборцы устроили показательные выступления.
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