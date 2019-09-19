Курская область в 20-ке регионов с самыми низкими тратами на услуги ЖКХ
В рейтинге Курская область занимает 19 позицию
В рейтинге Курская область занимает 19 позицию. В регионе доля в семейных расходах, которая идет на жилищно-коммунальные услуги, составляет всего 8,4%. Меньше всего тратят на ЖКХ в Дагестане - 4,6%, а больше всего в Камчатском крае, где доля в расходах составляет 15%. Однако с результатами исследования согласны не все куряне, выяснил телеканал "ТАКТ".
- Я не согласна с этим. Я думаю, что немалая часть идет на ЖКХ в нашей области. Наши тарифы совсем не маленькие.
- Ничуть не ниже. В зимний период где-то 6 тысяч ЖКХ было в прошлом году. В процентном отношении, если брать мою пенсию, то это 30% или чуть больше.
- Согласен. Во всяком случае, платим за электроэнергию, квартплату, за мусор не так много. Газ - тоже нормально. Вот у меня счетчика нет, но цена меня вполне устраивает. Мы живем с сыном вдвоем, так что вполне устраивает все.
- Я работаю на платежах на почте. Основная часть пенсии в 13 тысяч уходит у людей на ЖКХ. 5-7 тысяч. Они платят коммунальные при мне. Это телефон и газ, свет, мусор. И остается им 5 тысяч прожиточный минимум
- Сравнительных данных нет, но сам по себе объем платежей достаточно ощутим для пенсионеров, коими мы и являемся. Поэтому особых поводов для оптимизма нет, регулировки все идут в сторону повышения. Хотелось бы, чтобы хотя бы на местном уровне занялись этой проблемой. В сторону оптимизации для населения цен на услуги и, в том числе, монополистов.