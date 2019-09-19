  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская область в 20-ке регионов с самыми низкими тратами на услуги ЖКХ

В рейтинге Курская область занимает 19 позицию
Курская область в 20-ке регионов с самыми низкими тратами на услуги ЖКХ

Читайте также

Курская область - один из 20 регионов России, где траты на услуги ЖКХ являются самыми низкими. Об этом свидетельствуют опубликованные агентством РИА Рейтинг результаты исследования, проведенные на территории всей страны.

В рейтинге Курская область занимает 19 позицию. В регионе доля в семейных расходах, которая идет на жилищно-коммунальные услуги, составляет всего 8,4%. Меньше всего тратят на ЖКХ в Дагестане - 4,6%, а больше всего в Камчатском крае, где доля в расходах составляет 15%. Однако с результатами исследования согласны не все куряне, выяснил телеканал "ТАКТ".

- Я не согласна с этим. Я думаю, что немалая часть идет на ЖКХ в нашей области. Наши тарифы совсем не маленькие.

- Ничуть не ниже. В зимний период где-то 6 тысяч ЖКХ было в прошлом году. В процентном отношении, если брать мою пенсию, то это 30% или чуть больше.

- Согласен.  Во всяком случае, платим за электроэнергию, квартплату, за мусор не так много. Газ - тоже нормально. Вот у меня счетчика нет, но цена меня вполне устраивает. Мы живем с сыном вдвоем, так что вполне устраивает все.

- Я работаю на платежах на почте. Основная часть пенсии в 13 тысяч  уходит у людей на ЖКХ. 5-7 тысяч.  Они платят коммунальные при мне. Это телефон и газ, свет, мусор. И остается им 5 тысяч прожиточный минимум

 - Сравнительных данных нет, но сам по себе объем платежей достаточно ощутим для пенсионеров, коими мы и являемся. Поэтому особых поводов для оптимизма нет, регулировки все идут в сторону повышения. Хотелось бы, чтобы хотя бы на местном уровне занялись этой проблемой.  В сторону оптимизации для населения цен на услуги и, в том числе, монополистов.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске начали асфальтировать проспект Дружбы

В Курской области ФСБ задержала организатора подпольного казино

В Курске опять срываются сроки работ по благоустройству парков и скверов

Назначен и.о. главы администрации Железнодорожного округа Курска

Куряне могут посмотреть, где меняют светильники в режиме онлайн

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске