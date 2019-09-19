С начала этого года специалисты Курскэнерго выявили хищения более 3,2 млн кВтч электроэнергии

Материалы дела направлены в правоохранительные органы

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» продолжается системная работа по борьбе с энерговоровством. Одним из эффективных направлений этой работы являются рейды по выявлению несанкционированного подключения потребителей, безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Это помогает предотвратить перегрузку в электросетях, которая ведет к ухудшению качества энергоснабжения потребителей и повышает риски возникновения нештатных аварийных ситуаций.С начала этого года специалисты филиала выявили 2,9 млн кВтч безучетного и 439,6 тысяч кВтч бездоговорного потребления электроэнергии, составили на нарушителей 270 актов неучтенного потребления. На сегодня большая часть потребленной, минуя счетчик и без договора, электроэнергии потребителями оплачено.Крупный акт по факту безучетного потребления электроэнергии объемом, превышающим 511 тысяч кВтч, составлен в СНТ «Химфрам». Сумма причиненного филиалу ущерба составила более 3,8 млн рублей. По выявленному факту возбуждено уголовное дело (по пп «а», «б» ч.2 ст.165 УК РФ), которое находится в производстве ОМВД по Курскому району.Также в мае 2019г. зафиксированы факты бездоговорного потребления электроэнергии в ТСН «Курск». Материальный ущерб Курскэнерго составил 820 тысяч рублей. В настоящее время материалы дела направлены в правоохранительные органы для принятия решения в рамках действующего законодательства.Энергетики предупреждают, что самовольное использование электроэнергии влечет как административную, так и уголовную ответственность, подпадая под действие статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (наказывается штрафом либо лишением свободы на срок до пяти лет).Следует помнить, что незаконные подключения могут вызывать перепады напряжения и короткие замыкания в сети. При этом выполнение самостоятельных подключений грозит серьезными травмами, вплоть до смертельных случаев, самим злоумышленникам.