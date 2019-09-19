Всего по вине нетрезвых водителей в Курской области произошло 109 ДТП

В этом году в "пьяных" ДТП погибли 37 курян. Всего за 8 месяцев 2019 года по вине нетрезвых водителей в Курской области произошло 109 ДТП, 145 человек в таких авариях получили ранения. Такую статистику приводят в региональной ГИБДД.492 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, при этом 414 водителей госавтоинспекторы задержади за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования.В Госавтоинспекции напоминают - управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение нетрезвому водителю грозит уже уголовная ответственность.Инспекторы обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 102. Телефоны дежурной части УГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01 и 36-70-02.