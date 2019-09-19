«АтомЭнергоСбыт» предлагает перейти на электронный счет
Сервис является бесплатным и доступен для жителей как многоквартирных домов, так и для курян, проживающих в частном секторе
Электронный счет за электроэнергию – удобный способ оперативно ежемесячно получать платежный документ за потребленные киловатты в формате PDF по электронной почте, не дожидаясь доставки квитанции на бумажном носителе. Предлагаемая АО «АтомЭнергоСбыт» услуга ускоряет процесс получения счета, полностью решая проблему утери бумажного варианта платежного документа. Многие куряне уже сделали свой выбор в пользу электронного платежного документа «АтомЭнергоСбыта».
Следует отметить, что сервис является бесплатным и доступен для жителей как многоквартирных домов, так и для курян, проживающих в частном секторе.
Для подключения услуги «Электронный счет» необходимо заполнить согласие на электронную рассылку платежных документов, а также предоставить паспорт и правоустанавливающий документ на жилое помещение в любом офисе «АтомЭнергоСбыта», функционируюем на территории Курской области, либо направить документы на адрес электронной почты secretary@kursk.atomsbt.ru . Дополнительную информацию о сервисе можно получить на сайте www.atomsbt.ru или позвонив по многоканальным телефонам Контакт-центра: (4712) 70-70-71, (4712) 39-03-29.
АО «АтомЭнергоСбыт» – энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в четырех регионах РФ. Центральный офис организации расположен в Москве, филиалы и обособленные подразделения АО «АтомЭнергоСбыт» работают в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях. Клиентами АО «АтомЭнергоСбыт» являются более 50 тыс. юридических лиц и около 2 млн домохозяйств. Объем реализованной филиалами и обособленными подразделениями АО «АтомЭнергоСбыт» электроэнергии в 2018 году составляет порядка 16 млрд кВтч. Компания входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» — электроэнергетического дивизиона ГК «Росатом».
В Курской области АО «АтомЭнергоСбыт» обслуживает более 12 тысяч потребителей – юр.лиц и свыше 460 тысяч потребителей - граждан.
Информация о деятельности компании регулярно обновляется на корпоративном сайте www.atоmsbt.ru