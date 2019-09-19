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Лента новостей / В регионе

В администрации Курской области новые назначения

Назначены ещё три заместителя губернатора
В администрации Курской области новые назначения

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В администрации Курской области новые кадровые назначения. 

Назначены ещё три заместителя губернатора - Максим Бесхмельницын, Сергей Стародубцев и Александр Чуркин, который ранее был советником главы региона. В новой должности Чуркин будет курировать образование, культуру, спорт и молодёжную политику.
Александр Чуркин - уроженец Ярославской области, по образованию инженер. с 2015 года он трудился в структурах Росавтодора, участвовал в разработке образовательных программ, проведении культурных, массовых и спортивных мероприятий. 

Также сообщается, что областное управление по делам молодёжи возглавил Сергей Котляров.

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