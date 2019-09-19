В администрации Курской области новые назначения

Назначены ещё три заместителя губернатора

В администрации Курской области новые кадровые назначения.Назначены ещё три заместителя губернатора - Максим Бесхмельницын, Сергей Стародубцев и Александр Чуркин, который ранее был советником главы региона. В новой должности Чуркин будет курировать образование, культуру, спорт и молодёжную политику.Александр Чуркин - уроженец Ярославской области, по образованию инженер. с 2015 года он трудился в структурах Росавтодора, участвовал в разработке образовательных программ, проведении культурных, массовых и спортивных мероприятий.Также сообщается, что областное управление по делам молодёжи возглавил Сергей Котляров.