Куряне могут посмотреть, где меняют светильники в режиме онлайн
На данный момент на курских улицах заменили 3000 светильников
Продолжаются работы на улицах Парковая, 50 лет Октября, Карла Маркса, Садовая, Ватутина, Гоголя, Золотая, Кирова, Нижняя Казацкая, Магистральная, Народная, Городская, Верхняя Рябиновая, Поныровская, 2-я Орловская, Льва Толстого, Малых, Юности, Цюрупы, Менделеева, пер. 7-й Промышленный, Аллейная, Солнечная, Суворовская, Заводская, Тропинка, Майский бульвар, 2-я Новоселовка, Бойцов 9-й дивизии, 1-я Пушкарная, Весенний проезд, 1-я Шигровская, пр-т Клыкова, Запольная, Пост Кривец, 2-я Агрегатная, Аэропортовская, 8 марта, Чапаева, Серегина, Энергетиков, на проспектах Победы, Хрущева и Энтузиастов.
На очереди – замена светильников на улицах Гремяченской, Карла Маркса в районе Северного кладбища, на пересечении 2-го Агрегатного переулка и 2-й Агрегатной улицы, пересечении улиц 2-я Новоселовка и 1-й Стрелецкой – туда дополнительно направлены монтажные бригады, при необходимости проверки контактной сети, к работам подключатся городские службы.
За качеством монтажа следит заказчик – городской комитет ЖКХ, а также специалисты Технадзора. Все выявленные недочёты оперативно устраняются, отметили в мэрии. Так, в рабочем порядке, совместно со специалистами курских электрических сетей устранены проблемы на улицах Магистральной и Сумской, сейчас все новые светильники работают в штатном режиме.
На официальном сайте администрации города www.kurskadmin.ru/content/karta-zameny-svetilnikov и сайте подрядчика запущена интерактивная карта замены светильников в Курске. Выбрав вкладку «План» можно ознакомиться с запланированным объемом работ, а нажав на карте вкладку «Факт» посмотреть, где светильники уже заменены. Карта обновляется еженедельно.