Из четырех скверов, которые должны быть приведены в порядок в этом году, таких половина

В Курске опять срываются сроки работ по благоустройству парков и скверов. Из четырех скверов, которые должны быть приведены в порядок в этом году, таких половина – сквер Героев 16-й воздушной армии и зона отдыха на Ермошкином озере. Об этом сообщают в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Все претензии общественники направили в администрацию Курска.Сквер Героев 16-й воздушной армии начали благоустраивать в 2018 году. Установили одинаковые детские площадки, спортивные снаряды без резинового покрытия, лавочки и урны, некачественно выложили тротуары плиткой. В этом году на обустройство общественной территории выделили 4,2 млн руб. Подрядная организация из Орла выполнила только земляные работы под установку поребрика на одной из площадок. С тех пор ничего не изменилось, отмечают в ОНФ.Проект общественной территории на берегу Ермошкина озера до сих пор проходит экспертизу. Общественники опасаются, что качество работ, которые могут начаться не раньше ноября, будет неудовлетворительным из-за неблагоприятной для стройки погоды.Контракт на вторую очередь благоустройства парка КЗТЗ заключили 26 июля этого года на сумму 22,67 млн руб. Срок его исполнения – 8 ноября. Активисты увидели там поваленное поперек дорожек дерево, перекошенные бордюрные камни, опасные детские горки, основания которых не засыпаны песком, сломанные качели и старые качалки, которые требовала убрать член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина год назад во время своего визита в Курск.«Я бы не пустил своего ребенка кататься на этих горках – на них же можно разбиться. Качество выполненных работ ниже удовлетворительного. Если бы заказчик в свое время не оплатил такую работу, то подрядчик сделал бы все, чтобы устранить недостатки. Также вопрос в содержании благоустроенных парков. Нет организации, которая бы отвечала за состояние парков и скверов. За ними после реконструкции никто не ухаживает. Президент выделил на эти проекты значительные суммы, и мы должны были рачительно их потратить. У нас нет такого количества федеральных денег, чтобы ежегодно тратить их на благоустройство», – отметил член регионального штаба ОНФ Геннадий Баев.Пока у активистов нет претензий к Пролетарскому скверу, который планируют сдать 1 октября.На заседании тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» первый замглавы горадминистрации Николай Цыбин сообщил о начале претензионной работы к подрядчику сквера Героев 16-й воздушной армии. Если работы там не завершат до 1 октября, строительная компания окажется в списке недобросовестных поставщиков услуг.План благоустройства Ермошкина озера получил 48 замечаний экспертов и уже близок к исправлению. В администрации считают, что подрядчик сможет завершить работы до конца года, начав их в ноябре.В парке КЗТЗ подрядчик исправит все недочеты в рамках гарантийных обязательств, а испорченное вандалами оборудование город восстановит своими силами.До конца кода на сэкономленные средства обещают установить освещение в парках «Гулливер», Железнодорожников и Героев Гражданской войны.