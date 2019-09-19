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В Курске начали асфальтировать проспект Дружбы

На автомагистрали будет три полосы движения в каждом направлении
В Курске начали асфальтировать проспект Дружбы

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В Курске приступили к асфальтированию проспекта Дружбы. Строительство объекта ведется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот объект - один из важнейших объектов Года дорог. На его реализацию из федерального бюджета выделено более 665 миллионов рублей.

Накануне рабочие ООО «Суджанское ДРСУ № 2» заасфальтировали первые 800 метров будущей магистрали. Она свяжет проспект Дружбы, улицы Просторная и Сумская. До конца года уложат нижний слой из пористого асфальтобетона на участке в 3,32 километра. 

Работы продолжатся и в следующем году. Дорожники уложат верхний слой и благоустроят прилегающую территорию.

На автомагистрали будет три полосы движения в каждом направлении. Ширина проезжей части - 16 метров. Завершить строительство планируется в 4 квартале 2020 года.

Дорога позволит обеспечить дорожной сетью район индивидуальной застройки проспекта Дружбы и улицы Просторная, разгрузить магистральную улицу 50 лет Октября, соединить районы многоэтажной, индивидуальной застройки Центрального округа с промышленной зоной Сеймского округа с выходом на объездную дорогу М-2 «Крым». Это значит, что  куряне смогут быстрее добраться до рабочих мест, детских садов, школ и других учебных заведений.
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