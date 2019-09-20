Юные курские фехтовальщицы победили на турнире в Казани

В Казани прошёл всероссийский турнир фехтовальщиков «Золотая осень» среди спортсменов 2005 - 2007 годов рождения

В Казани прошёл всероссийский турнир фехтовальщиков «Золотая осень» среди спортсменов 2005 - 2007 годов рождения. В нём приняли участие 127 девушек и 100 юношей.Курские спортсменки вернулись с наградами, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.Ирина Зорина заняла на соревнованиях первое место, серебряная награда у Лилианы Головиной.А команда Курской области, в состав которой вошли Евгения Герасимова, Лилиана Головина, Ирина Зорина, Елизавета Реутова завоевала первое место.