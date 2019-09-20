В Курской области на "зебрах" двух женщин сбили машины

Аварии произошли в Курчатове и Железногорске

В Курской области под машины попали две женщины. Аварии произошли в Курчатове и Железногорске 19 сентября.Как сообщили в ГИБДД, около 8 утра на 45 км автодороги «Курск-Льгов-Рыльск», возле дома №1 по ул. Садовая в городе атомщиков, 47-летний водитель ВАЗа-2110, ехал со стороны Курска в сторону Льгова и задавил свою ровесницу, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.Пострадавшую женщину с ранением доставили в курчатовскую медсанчасть.Такое же ДТП произошло в половину второго часа дня в городе горняков. Там на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №37/1 по ул. Курская под колёса «Тойоты» попала 29-летняя девушка. За рулём иномарки была 56-летняя автомобилистка, она ехала со стороны ул. Гайдара в сторону ул. Димитрова.В результате ДТП пешеход получила ранение.