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В Курской области на "зебрах" двух женщин сбили машины

Аварии произошли в Курчатове и Железногорске 

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В Курской области под машины попали две женщины. Аварии произошли в Курчатове и Железногорске 19 сентября. 

Как сообщили в ГИБДД, около 8 утра на 45 км автодороги «Курск-Льгов-Рыльск», возле дома №1 по ул. Садовая в городе атомщиков, 47-летний водитель ВАЗа-2110, ехал со стороны Курска в сторону Льгова и задавил свою ровесницу, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Пострадавшую женщину с ранением доставили в курчатовскую медсанчасть.

Такое же ДТП произошло в половину второго часа дня в городе горняков. Там на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №37/1 по ул. Курская под колёса «Тойоты» попала 29-летняя девушка. За рулём иномарки была 56-летняя автомобилистка, она ехала со стороны ул. Гайдара в сторону ул. Димитрова. 

В результате ДТП пешеход получила ранение.
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