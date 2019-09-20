В Курске открылась выставка картин Пушкинского музея

Посетить экспозицию можно до 10 ноября

В курской картинной галерее им. А. Дейнеки открылась выставка «Шедевры русской живописи из собрания отдела личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина».Это вторая масштабная выставка Пушкинского музея в Курской области. В экспозиции представлено 38 произведений отечественных мастеров кисти XVIII - XX веков: Владимира Боровиковского, Василия Перова, Алексея Боголюбова, Ивана Шишкина, Сильвестра Щедрина, Ильи Репина, Петра Кончаловского, Натальи Гончаровой, Петра Петровичева, Леонарда Туржанского, Василия Переплётчикова, Витольда Бялыницкого-Бирули и других художников.На выставке одним из первых побывал Роман Старовойт. Глава региона отметил необходимость обустройства нового здания картинной галереи. По согласованию с Минкультуры России уже начинается проектирование. Предполагается приспособить под помещение здание бывшей мужской гимназии, где располагался электроаппаратный завод.«К сожалению, большую выставку мы пока сделать не можем ввиду ограниченности площадей. Эта экспозиция лишний раз подтверждает острую необходимость наличия в Курской области достойной картинной галереи. Мы очень рассчитываем, что к середине следующего года проектная организация закончит выполнение этих работ, и постараемся как можно быстрее приступить к реализации этого проекта», - сказал губернатор.Посетить выставку можно до 10 ноября.