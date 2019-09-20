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18-летний курянин идёт под суд за убийство и разбой

Парень убил мужчину и угнал его машину
18-летний курянин идёт под суд за убийство и разбой

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18-летнего жителя Железногорска будут судить за убийство и разбой, которые он совершил в Курске. 

Это произошло в декабре прошлого года. Ночью на одной из курских улиц, юный железногорец увидел стоящий на парковке автомобиль, на водительском сидении находился мужчина. Парень подошёл к нему и постучал в окно водительской двери.

Автомобилист вышел на улицу, где получил 2 удара ножом в спину от ночного гостя. Со своей жертвой молодой человек был не знаком. 

Убедившись, что водитель авто признаков жизни не подаёт, железногорец положил его тело на заднее сидение и на автомобиле убитого направился в сторону Рыльска. 

По пути убийца решил избавиться от трупа, остановился на автодороге в Курчатовском районе и оставил тело на обочине. Сам уехал в Рыльск. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следственном комитете.

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