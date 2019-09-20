18-летний курянин идёт под суд за убийство и разбой
Парень убил мужчину и угнал его машину
Это произошло в декабре прошлого года. Ночью на одной из курских улиц, юный железногорец увидел стоящий на парковке автомобиль, на водительском сидении находился мужчина. Парень подошёл к нему и постучал в окно водительской двери.
Автомобилист вышел на улицу, где получил 2 удара ножом в спину от ночного гостя. Со своей жертвой молодой человек был не знаком.
Убедившись, что водитель авто признаков жизни не подаёт, железногорец положил его тело на заднее сидение и на автомобиле убитого направился в сторону Рыльска.
По пути убийца решил избавиться от трупа, остановился на автодороге в Курчатовском районе и оставил тело на обочине. Сам уехал в Рыльск.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следственном комитете.