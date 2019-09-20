Больше миллиарда должны заплатить куряне по транспортному налогу

Отмены транспортного налога в ближайшее время не будет, сказали в налоговой

Транспортный налог не отменят. По крайней мере в ближайшее время. Роман Старовойт во время инаугурации обмолвился, что транспортный налог нужно отменить. После этого некоторые куряне посчитали, что теперь налог можно не платить. Но это не так.В региональном УФНС сказали, что таких решений не принималось, и платить налог обязательно. Исключение - когда владелец транспортного средства освобождён от уплаты по закону.К слову, курским автовладельцам и хозяевам другого транспорта в этом году начислили налог на общую сумму 1 миллиард 260 миллионов 724 тысячи рублей, сообщили в налоговой службе. В прошлом году эта сумма была меньше на 30% - 873 миллиона 179 тысяч рублей.