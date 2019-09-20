Больше миллиарда должны заплатить куряне по транспортному налогу
Отмены транспортного налога в ближайшее время не будет, сказали в налоговой
В региональном УФНС сказали, что таких решений не принималось, и платить налог обязательно. Исключение - когда владелец транспортного средства освобождён от уплаты по закону.
К слову, курским автовладельцам и хозяевам другого транспорта в этом году начислили налог на общую сумму 1 миллиард 260 миллионов 724 тысячи рублей, сообщили в налоговой службе. В прошлом году эта сумма была меньше на 30% - 873 миллиона 179 тысяч рублей.