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Лента новостей / В регионе

Больше миллиарда должны заплатить куряне по транспортному налогу

Отмены транспортного налога в ближайшее время не будет, сказали в налоговой
Больше миллиарда должны заплатить куряне по транспортному налогу

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Транспортный налог не отменят. По крайней мере в ближайшее время. Роман Старовойт во время инаугурации обмолвился, что транспортный налог нужно отменить. После этого некоторые куряне посчитали, что теперь налог можно не платить. Но это не так.

В региональном УФНС сказали, что таких решений не принималось, и платить налог обязательно. Исключение - когда владелец транспортного средства освобождён от уплаты по закону.

К слову, курским автовладельцам и хозяевам другого транспорта в этом году начислили налог на общую сумму 1 миллиард 260 миллионов 724 тысячи рублей, сообщили  в налоговой службе. В прошлом году эта сумма была меньше на 30% - 873 миллиона 179 тысяч рублей. 
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