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Лента новостей / В регионе

Директор курского ТФОМС обвинил в бедственном положении БСМП главврача

Недавно медики записали обращение, в котором рассказали о бедственном положении больницы
Директор курского ТФОМС обвинил в бедственном положении БСМП главврача

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Недавно коллектив БСМП записал обращение, в котором рассказал о бедственном положении больницы. Врачи говорят, что лекарства для экстренных пациентов покупают за свой счёт, а иногда не могут сделать положенные анализы из-за отсутствия химических реактивов. 

Однако директор Территориального фонда ОМС Андрей Курцев на пресс-конференции, посвященной Дню безопасности пациента, раскритиковал жалобы медиков и обвинил в сложившейся ситуации главврача, пишет ИА "Секунда". 

«У нормальных главврачей в больницах всё есть», - сказал чиновник и предложил поменять руководство больницы. 

Ещё он отметил, что так как врачам повысили зарплаты, на хозяйственные нужды денег стали выделять меньше. И это, по его словам, не только в Курской области, а по всей стране. 

А, если пациент сам был вынужден купить лекарства, то ему надо обратиться за компенсацией в фонд ОМС.

Меж тем, прокуратура неоднократно подтверждала доводы медиков и выносила представления региональным властям из-за нехватки лекарств, отсутствия диагностического оборудования и недостатка кадров в больнице. Но реакции пока не последовало. 

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