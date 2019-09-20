Курская область. В Пристени многодетным семьям дали участки рядом с кладбищем
Они не обеспечены инженерными сетями, поблизости нет автомобильной дороги и социальных объектов
В посёлке Пристень законодательство соблюдают - многодетным семьям участки для индивидуального жилищного строительства дали. Рядом с поселковым кладбищем. Они не обеспечены инженерными сетями, поблизости нет автомобильной дороги и социальных объектов. Всего местные власти расщедрились аж на 57 таких земельных участков.
Пришлось вмешаться прокуратуре. Районный прокурор внёс представление в адрес главы посёлка, исполнение которого находится на контроле в прокуратуре района.