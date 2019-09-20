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Завтра в Курске пройдут «Кросс нации» и «Цифровой забег»

Забеги состоятся на проспекте Победы
Завтра в Курске пройдут «Кросс нации» и «Цифровой забег»

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В субботу, 21 сентября в Курске пройдут два спортивных мероприятия – «Кросс нации» и «Цифровой забег».

Забеги состоятся на проспекте Победы. 

Зарегистрироваться для участия можно будет перед началом соревнований на месте с 8:30 до 10:00. Для этого нужны паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и справка о допуске врача. 

В 9:45 состоится официальная церемония открытия, после которой в 10 утра стартует «Цифровой забег» на 5 км.  

С 10:30 до полудня пройдут раздельные старты «Кросса нации» на 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км для разных возрастов. 

В 13:50 начнётся официальная церемония закрытия.

Участие в забегах «Кросса нации» примут свыше 1,5 тыс. курян, сообщил директор Центра спортивной подготовки Вячеслав Харитонов. 

«Цифровой забег» побегут около 100 человек - это студенты курских вузов, сотрудники регионального комитета цифрового развития и связи, Центра электронного взаимодействия и МФЦ. 

Перед стартом профессиональные инструкторы проведут разминку. 

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