Завтра в Курске пройдут «Кросс нации» и «Цифровой забег»

Забеги состоятся на проспекте Победы

В субботу, 21 сентября в Курске пройдут два спортивных мероприятия – «Кросс нации» и «Цифровой забег».Забеги состоятся на проспекте Победы.Зарегистрироваться для участия можно будет перед началом соревнований на месте с 8:30 до 10:00. Для этого нужны паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и справка о допуске врача.В 9:45 состоится официальная церемония открытия, после которой в 10 утра стартует «Цифровой забег» на 5 км.С 10:30 до полудня пройдут раздельные старты «Кросса нации» на 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км для разных возрастов.В 13:50 начнётся официальная церемония закрытия.Участие в забегах «Кросса нации» примут свыше 1,5 тыс. курян, сообщил директор Центра спортивной подготовки Вячеслав Харитонов.«Цифровой забег» побегут около 100 человек - это студенты курских вузов, сотрудники регионального комитета цифрового развития и связи, Центра электронного взаимодействия и МФЦ.Перед стартом профессиональные инструкторы проведут разминку.