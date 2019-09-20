Пьяный курянин до смерти забил знакомого у подъезда
Конфликт произошёл коло подъезда одного из многоквартирных жилых домов на проспекте Кулакова
По версии следствия, днём 15 марта пьяный мужчина около подъезда одного из многоквартирных жилых домов на проспекте Кулакова увидел 56-летнего знакомого, к которому испытывал личную неприязнь, сообщили в Следственном комитете.
Подойдя к нему, курянин стал его избивать, а затем поднял, лежащего на земле потерпевшего, и дважды ударил егоо землю всем телом. После этого мужчина скрылся.
Потерпевшего доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.
Уголовное дело направлено в суд.