Пьяный курянин до смерти забил знакомого у подъезда

Конфликт произошёл коло подъезда одного из многоквартирных жилых домов на проспекте Кулакова

30-летнего курянина обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего.По версии следствия, днём 15 марта пьяный мужчина около подъезда одного из многоквартирных жилых домов на проспекте Кулакова увидел 56-летнего знакомого, к которому испытывал личную неприязнь, сообщили в Следственном комитете.Подойдя к нему, курянин стал его избивать, а затем поднял, лежащего на земле потерпевшего, и дважды ударил егоо землю всем телом. После этого мужчина скрылся.Потерпевшего доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.Уголовное дело направлено в суд.