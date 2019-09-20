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Пьяный курянин до смерти забил знакомого у подъезда

Конфликт произошёл коло подъезда одного из многоквартирных жилых домов на проспекте Кулакова

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30-летнего курянина обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего.

По версии следствия, днём 15 марта пьяный мужчина около подъезда одного из многоквартирных жилых домов на проспекте Кулакова увидел 56-летнего знакомого, к которому испытывал личную неприязнь, сообщили в Следственном комитете.

Подойдя к нему, курянин стал его избивать, а затем поднял, лежащего на земле потерпевшего, и дважды ударил егоо землю всем телом. После этого мужчина скрылся.   

Потерпевшего доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

Уголовное дело направлено в суд. 
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