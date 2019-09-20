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Детская команда КВН из Курска третий раз подряд попал в телесезон

Съёмки первого этапа пройдут в октябре – ноябре
Детская команда КВН из Курска третий раз подряд попал в телесезон

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Детская команда КВН «Антоновка» из Курска третий раз подряд попал в телесезон в «Детском КВН».

С 9 по 16 сентября в Анапе прошел IX международный фестиваль детских команд КВН. В фестивале участвовали более 100 команд со всей страны. Курская команда успешно прошла все конкурсные этапы и выступила в гала-концерте фестиваля.

По итогам гала-концерта жюри отобрало команды для участия в телевизионной лиге «Детский КВН». Съёмки первого этапа пройдут в октябре – ноябре этого года в Москве.

Транслировать «Детский КВН» с участием нашей команды будет канал СТС.
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