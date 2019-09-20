В монастыре Коренная пустынь святыня будет находиться до 25 сентября

Чудотворная икона «Знамение» прибыла в Курск. Святой образ в курском аэропорту сегодня встретили сотни курян.Святыню в сопровождении делегации, возглавляемой епископом Манхэттенским Николаем, доставили на место обретения - в монастырь Коренная пустынь. Там икона будет находиться до 25 сентября, поклониться святыне можно будет круглосуточно.Затем, по древней традиции, верующие совершат крестный ход из Коренной пустыни в Знаменский кафедральный собор Курска, где древний образ будет находиться до 1 октября. В Знаменском соборе иконе можно будет поклониться также круглосуточно.Потом святыня побывает в курских больницах и в Свято-Троицком кафедральном соборе Железногорска.4 октября икона «Знамение» покинет Курскую область.