  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Чудотворная икона «Знамение» прибыла в Курск

В монастыре Коренная пустынь святыня будет находиться до 25 сентября
Чудотворная икона «Знамение» прибыла в Курск

Читайте также

 Чудотворная икона «Знамение» прибыла в Курск. Святой образ в курском аэропорту сегодня встретили сотни курян. 

Святыню в сопровождении делегации, возглавляемой епископом Манхэттенским Николаем, доставили на место обретения - в монастырь Коренная пустынь. Там икона будет находиться до 25 сентября, поклониться святыне можно будет круглосуточно. 

Затем, по древней традиции, верующие совершат крестный ход из Коренной пустыни в Знаменский кафедральный собор Курска, где древний образ будет находиться до 1 октября. В Знаменском соборе иконе можно будет поклониться также круглосуточно.

Потом святыня побывает в курских больницах и в Свято-Троицком кафедральном соборе Железногорска. 

4 октября икона «Знамение» покинет Курскую область.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Детская команда КВН из Курска третий раз подряд попал в телесезон

Пьяный курянин до смерти забил знакомого у подъезда

Курск присоединяется к акции «Всемирный день чистоты»

В Курской области селянин насмерть забил соседа

Завтра в Курске пройдут «Кросс нации» и «Цифровой забег»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске