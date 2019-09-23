Банк России приглашает курян сфотографироваться с «большими деньгами» для привлечения финансовой удачи

В субботу Банк России проведёт День открытых дверей

Банк России проведёт День открытых дверей. В субботу, 28 сентября куряне смогут увидеть, как сортируют, пересчитывают, упаковывают, проверяют на подлинность и пригодность к дальнейшему использованию наличные деньги.Здание Центрального банка на ул. Ленина, 83 откроет свои двери в 10 утра.Посетителям представят уникальную нумизматическую выставку о судьбе российских бумажных денег. желающие смогут увидеть себя на почётном месте императрицы Екатерины II и сфотографироваться с «большими деньгами» для привлечения финансовой удачи.В холле здания территориального отделения банка на ул. Горького, 38\1 пройдёт большая выставка кассовой техники, курянам продемонстрируют её работу.Кроме того, состоятся интерактивные игры, викторины и тесты на эрудицию. Детский научный клуб «Квадрум» проведёт экспериментаы «Химия денег», в которых тоже можно будет поучаствовать.Для участия нужно пройти регистрацию на сайте Банка России или по телефону 36-11-49 и взять с собой российский паспорт, а детей до 14 лет должны сопровождать взрослые.В этот же день на открытой площадке перед зданием пройдёт выставка, посвящённая 80-летию Росинкаса. Здесь куряне могут посидеть в инкассаторской машине, примерить костюм инкассатора, узнать, как перевозили и охраняли деньги до появления службы и, конечно, сделать красочные фото.А в филармонии в 13 часов начнётся Фестиваль школьных театров «Путешествие в край финансов». Вход на открытую площадку и в филармонию свободный.