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Банк России приглашает курян сфотографироваться с «большими деньгами» для привлечения финансовой удачи

В субботу Банк России проведёт День открытых дверей
Банк России приглашает курян сфотографироваться с «большими деньгами» для привлечения финансовой удачи

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 Банк России проведёт День открытых дверей. В субботу, 28 сентября куряне смогут увидеть, как сортируют, пересчитывают, упаковывают, проверяют на подлинность и пригодность к дальнейшему использованию наличные деньги. 

Здание Центрального банка на ул. Ленина, 83 откроет свои двери в 10 утра. 

Посетителям представят уникальную нумизматическую выставку о судьбе российских бумажных денег. желающие смогут увидеть себя на почётном месте императрицы Екатерины II и сфотографироваться с «большими деньгами» для привлечения финансовой удачи. 

В холле здания территориального отделения банка на ул. Горького, 38\1 пройдёт большая выставка кассовой техники, курянам продемонстрируют её работу. 

Кроме того, состоятся интерактивные игры, викторины и тесты на эрудицию. Детский научный клуб «Квадрум» проведёт экспериментаы «Химия денег», в которых тоже можно будет поучаствовать.

Для участия нужно пройти регистрацию на сайте Банка России или по телефону 36-11-49 и взять с собой российский паспорт, а детей до 14 лет должны сопровождать взрослые.  

В этот же день на открытой площадке перед зданием пройдёт выставка, посвящённая 80-летию Росинкаса. Здесь куряне могут посидеть в инкассаторской машине, примерить костюм инкассатора, узнать, как перевозили и охраняли деньги до появления службы и, конечно, сделать красочные фото. 

А в филармонии в 13 часов начнётся Фестиваль школьных театров «Путешествие в край финансов». Вход на открытую площадку и в филармонию свободный.
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